Где отключат электричество в Симферополе и Севастополе 30 апреля

Идет ремонт электросетей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 апреля часть Симферополя и Севастополя пропадет электричество, потому что энергетики начнут приводить в порядок электросети.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Киевская, 20, 22;

ул. Битакская, 52-66(чет), 31-39(нечет);

ул. Федько, 8, 1-23/31(нечет), 53;

пер. Клинический, 2-16(чет), 1-21(нечет);

ул. Бетховена, 58, 69-81(нечет);

ул. Коцюбинского, 16-44(чет), 19-53(нечет);

ул. Солнечная, 47а, 48а, 50, 52, 49-53а(нечет);

ул. 51й Армии, 55;

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Сельский строитель», «Связист» («Телефонист»), «Химик», «Сегмент», «Машиностроитель», «Троянда», «Домостроитель», «Шинник», «Ягодка-Крым», «Привал», «Пчелка»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 13.00

ул. Айвазовского 3-7;

наб. Корнилова 7,9

с 11.00 до 14.00

ул. Новороссийская 1,3;

ул. Одесская 4,6;

ул. Партизанская 1-7;

ул. Кулакова 1-А,1,5

с 9.00 до 17.00

пр. Генерала Острякова 169-А,169,172-А;

ул. Адмирала Юмашева 4-В;

ул. Александра Косарева 5;

ул. Лизы Чайкиной 76;

ул. Карла Либкнехта 6-14,20,5-13;

ул. Надеждинцев 14;

ул. Рабочая 18,20,21;

ул. Лунина 2-26,1-21;

ул. Пластунская 130-а,130;

ул. Подольцева 121-145;

ул. Ревякина 32-104,17-97

село Штурмовое: туп. Поворотный 64,35,35-А; ул. Поворотная 12-14,20,20-А,1-27; ул. Придорожная 2-10,1-А,3-15,21

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