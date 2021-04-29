В Симферополь привезли танки к Параду Победы

В 2021 году Парады Победы к 9 мая состоятся в 28 городах. Фото: Архив "КП"

Военную технику, которая будет участвовать в Параде Победы в Симферополе, доставили с тренировочных площадок в столицу республики, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

- Военная техника механизированной колонны, принимающая участие в военном параде, посвященном 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, была передислоцирована с тренировочной площадки в город Симферополь, – говорится в сообщении.

Чтобы не повредить танки, их доставили на специальных тралах (специальная платформа для перевозки груза).

Из колесной техники на полуостров колонной и в сопровождении инспекции отправились бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун», зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С» и «Оса».

Всего в Симферополь прибыло более 70 единиц военной и специальной техники армейского корпуса Черноморского флота. Сейчас ее подготавливают к торжеству.

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