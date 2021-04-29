В акватории Азовского моря создадут Казантипский морской заказник

Фото: Архив "КП"

В акватории Азовского моря будет создан заказник федерального значения «Казантипский морской». Соответствующее постановление опубликовано на портале правительства России.

- Создать в Ленинском районе Республики Крым государственный природный заказник федерального значения «Казантипский морской» общей площадью 240 гектаров на землях водного фонда (акватория Азовского моря), - сказано в документе.

Режим особой охраны на этой территории будет обеспечивать министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50