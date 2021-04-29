В Джанкое появится обновленная набережная

Фото: Юлия Жукова/Facebook

В Джанкое в этом году благоустроят набережную длиной около 700 метров. Кроме того, в рамках проекта «Формирование современной городской среды» в районном центре проведут ремонт дворов. Передает ForPost слова советника главы республики Юлии Жуковой.

Кроме того, в городе планируют установить новые детские площадки.

По словам Юлии Жуковой, чиновники заехали во дворы, где проводился ремонт в 2020 году, но были сделаны замечания.

- Пока динамика их устранения слабая, - уточнила советник главы республики.

При этом Жукова добавила, что дворовые территории все больше преображаются благодаря благоустройству, проведенному в предыдущие годы.

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