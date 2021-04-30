Солнышко встречается с Луной: Появилось видео рассвета на Ай-Петри 30 апреля

Ай-Петри на рассвете. Фото: Андрей Бачурин/VK

Апрель на исходе, впереди еще один весенний месяц, который будет поласковей и потеплее своего предшественника. Но все-таки чуть жаль расставаться с квитнем, так звучит название месяца на украинском языке. В соцсети появился пост, посвященный 30 апреля.

- Утро последнего апрельского месяца. Солнышко восходит, а луна заходит, - сообщает автор.

Солнце выныривает из Черного моря. Фото: Андрей Бачурин/VK

Фотографии и видео дают прекрасную возможность полюбоваться рассветом на плато Ай-Петри, когда в небе Солнце встречается с Луной. Место, где находится станция канатной дороги знакомо многим туристам. Ведь практически все приезжающие в обязательном порядке посещают Ай-Петри. Кто-то на машинах по горному серпантину, другие же в кабинке канатной дороги.

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