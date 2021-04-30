В Симферополе пьяная женщина ударила мужа ножом

Супруги быстро помирились, однако жена все равно отправится за решетку. Фото: Архив "КП"

В Симферополе местная жительница ударила супруга ножом в живот, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Женщина, выпив лишнего, в ходе конфликта с мужем ударила его кухонным ножом в живот.

Ссора, по-видимому, была непродолжительной – вечером, как ни в чем не бывало, супруги легли вместе спать. К медикам обратились только наутро, потому что муж почувствовал недомогание.

Уголовное дело уже возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вредя здоровью». Нарушительнице светит 10 лет тюрьмы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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