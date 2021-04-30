Прокуратура засудила фирму, которая развернула стройку в крымском парке «Меласский»

Строительство нарушало законодательство. Фото: Анна КИРИЕНКО

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура настояла на приостановке строительства в парке «Меласский» под Форосом.

В ходе проверки выяснилось, что застройщик развернул стройку на территории парка, не получив заведомо разрешение. Об этом сообщило «КИА».

- Установлено, что на территории парка проводятся работы по реконструкции и строительству существующих зданий и сооружений, имеющих признаки гостиничного корпуса, – цитирует СМИ пресс-службу Прокуратуры РК.

Чтобы добиться приостановки в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, сотрудники прокуратуры обратилась в Ялтинский городской суд с иском. На строительную фирму и ее руководителя завели административное дело.

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