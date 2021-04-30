Около 40 иностранных артистов выступят на фестивале «Дорога на Ялту» в Крыму

Ежегодно в Крым со всего мира приезжают музыканты, прошедшие предварительный отбор. Фото: «Фестиваль Дорога на Ялту»/Vk

Ограничения во время пандемии и сложные отношения между странами не помешали артистам из зарубежья приехать в Крым, чтобы принять участие в фестивале «Дорога на Ялту». Об этом сообщила «Крымская газета».

- Сам приезд наших прекрасных зарубежных артистов, а у нас приехало 40 иностранцев, даже чуть больше, это уже победа. Требовались какие-то стократные усилия, чтобы провезти через границы, – цитирует издание президента фестиваля Владимира Кондрашова.

Он также добавил, что однажды артисты из Канады добрались до пункта назначения только благодаря вмешательству консула РФ.

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