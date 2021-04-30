Аэропорт Симферополя расширил маршрутную сеть еще на 17 направлений

В 2018 году в аэропорту Симферополь открыли новый терминал, который стал самым большим на юге России. Фото: Архив "КП"

Прямое авиасообщение еще из 17 городов заработало в международном аэропорту Симферополь перед майскими праздниками, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В маршрутной сети аэропорта теперь 32 направления – это в три раза больше показателей аналогичного периода «доковидного» 2019 года. Только за последнюю неделю апреля авиакомпании открыли рейсы в Крым еще из 17 городов.

В столицу республики напрямую будут летать самолеты из Волгограда, Уфы, Оренбурга, Новокузнецка, Грозного, Минеральных Вод, Омска, Сургута, Нижневартовска, Томска, Барнаула, Кемерово и других городов.

- В апреле полеты в Крым совершают 10 авиакомпаний «…» На предстоящих майских праздниках ожидается высокий трафик, – рассказал директор аэропорта Евгений Плаксин.

Сейчас кризис международных авиаперевозок, поэтому руководство аэропорта с пониманием относимся к большому спросу на отдых в Крыму. Для этого принимают все меры для удовлетворения запросов авиакомпаний и повышают транспортную доступность полуострова.

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