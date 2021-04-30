В Феодосии фура расплющила легковушку, которая выехала на встречку

Погибшему мужчине было 34 года. Фото: пресс-служба МВД по РК

Сотрудники Госавтоинспекции изучают детали аварии на автодороге Насыпное – Первомайка в Феодосии, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

На феодосийской трассе в районе 10.45 утра водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2107» выехал на встречную полосу, по которой двигался грузовик «МАЗ». Шофер за рулем фуры попытался увернуться, но маневр вышел неудачным – многотонный грузовик перевернулся и приземлился прямо на «ВАЗ», буквально расплющив малогабаритную машину.

На автотрассе сейчас регулируют дорожное движение, пока полиция выясняет остальные подробности ДТП.

- По итогам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством, – говориться в сообщении.

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