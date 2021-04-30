Как будет работать общественный транспорт в Симферополе на майские праздники

На ночное дежурство выйдет около 20% городского транспорта Фото: Архив "КП"

1 мая общественный транспорт в Симферополе будет работать до 2.00, сообщил глава администрации города Валентин Демидов.

Он отметил, что для того, чтобы жители крымской столицы смогли без проблем добраться на места проведения церковных служб, транспорт будет ходить и ночью с первого на второе число.

- С целью организации и проведения мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, будет обеспечена бесперебойная работа автобусов и троллейбусов на муниципальных маршрутах общего пользования в Симферополе в ночь с 1 на 2 мая до 2.00 для развоза жителей и гостей города от мест проведения церковных служб до различных районов города, - сказал Демидов.

На ночное дежурство выйдет около 20% городского транспорта.

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