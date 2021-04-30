В кранах у симферопольцев снова появится горячая вода

Решить проблему удалось благодаря подземным источникам. Фото: Архив "КП"

Жители крымской столицы переходят на подачу горячего водоснабжения. Как сообщил руководитель ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов, решить проблему удалось благодаря подземным источникам.

Для улучшения ситуации с водоснабжением правительство России выделило серьезный бюджет для того, чтобы привлечь ранее не используемые источники подземных вод.

- Мы уже способны в сутки перекачать порядка 95 тысяч кубов (воды), при общей потребности 150-160, - отметил Баженов. - На рабочий режим будет выходить еще один Бештерек-Зуйский водозабор.

По его словам, теперь зависимость Симферополя от водохранилищ поверхностного водостока будет сведена к минимуму, а нужную часть воды передадут «Крымтеплокоммунэнерго» для того, чтобы они восстановили горячее водоснабжение.

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