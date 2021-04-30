Власти Крыма назовут и накажут каждого, кто участвовал в блокаде полуострова

В марте 2021 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что прорвет водную блокаду полуострова, а все вдохновители этого теракта не смогут избежать ответственности. Фото: Архив "КП"

Сейчас власти полуострова продолжают вычислять тех, кто участвовал в организации водной, транспортной и энергетической блокады полуострова со стороны Украины, сообщило «ТАСС».

Организаторы ответят за свои действия в соответствии с российским законодательством. Наказывать будут поименно.

Правительство республики уже направило просьбу возбудить уголовное дело в Следственный комитет и ФСБ РФ «по факту блокады полуострова против 12 граждан Украины, в их числе два бывших президента этой страны».

- Работа вышла на новый уровень - подачи исков о возбуждении уголовного преследования лиц, непосредственно виновных в осуществлении экономического террора против Крыма, - цитирует СМИ слова председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Константинова.

Среди названных лиц, материалы по которым уже переданы властями в СК и ФСБ, Леонид Кравчук, Петр Порошенко, Андрей Сенченко, Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев, Ленур Ислямов.

- Мы эту работу ведем и обязательно назовем всех ненавистников Крыма поименно, – заключил Константинов и выразил уверенность в том, что организаторы блокады полуострова расплатятся, в соответствии законами РФ.

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