Каждый год Крым может получать до 1,2 миллиардов кубометров пресной воды из-под Азовского моря

Под Азовским морем есть достаточный для водоснабжения Крыма запас пресных вод. Фото: Архив "КП"

Запасы пресной воды под Азовским морем, которые можно ежегодно использовать для водоснабжения Крыма, оцениваются в 0,5-1,2 миллиардов кубометров. Об этом сообщил «Интерфакс».

Начать поиски пресной воды из-под Азова предложил президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции в конце 2020 года.

- По информации акционерного общества «Росгеология», величина современного подруслового стока Дона, Кубани, Бейсуга и других рек в акваторию Азовского моря может составлять в год до 2 миллиардов кубометров, что позволяет рассчитывать на возможность ежегодного забора воды из всех потенциальных источников подруслового стока в объеме до 0,5-1,2 миллиардов кубометров, – приводит текст пояснительной записки СМИ.

Министерство природных ресурсов и экологии разработало проект правил, экспертизу документа проведут до 6 мая.

В марте 2021 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил о том, что работы по добыче воды начнут в апреле. В июне по планам должна появиться информация о том, каковы объемы запасов воды под Азовским морем, а также сведения о ее качестве.

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