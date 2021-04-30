Крымские коммунисты отметят Первомай возложением цветов к Ленину

Фото: Реском КПРФ

Крымские коммунисты отметят праздник Первого мая возложением цветов к памятнику Ленину. Комсомольцы и молодые партийцы выйдут на улицы Симферополя дарить цветы и воздушные шары, чтобы создать горожанам праздничное настроение .

- Главное, не забывать, что это не просто праздник весны, а день борьбы трудящихся за свои права, - отметил КП-Крым лидер крымских коммунистов и руководитель фракции КПРФ в Госсовете РК Сергей Богатыренко. - А поводов для борьбы сейчас хватает.

Из-за угрозы распространения коронавируса первомайскую демонстрацию отменяют второй год подряд. В прошлом году на первую декаду мая пришлась активная фаза инфекционного заболевания. В этом году запрет обусловлен очередным всплеском инфицирования и рекомендациями Роспотребнадзора ограничить количество участников массовых мероприятий.

- Есть ощущение внутреннего разочарования, поскольку для коммунистов есть два главных праздника в году — Первомай и День Великой Октябрьской социалистической революции, - заключил Богатыренко.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50