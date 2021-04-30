В Крыму еще 21 день будут закрыты леса

В случае обнаружения лесного пожара необходимо звонить по телефонам «101», либо «112». Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Ограничения на посещение лесов на полуострове продлили еще на 21 календарный день, сообщили в министерстве ЧС РК.

Со списком мест, в которых можно отдыхать во время майских выходных, крымчане могут ознакомиться в приказе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым с 30 апреля 2021 года.

Чтобы предупредить пожары и возможные нарушения, территории постоянно патрулируются инспекторами группы лесной охраны и лесопожарными формированиями.

Ранее сообщалось, что лесные зоны Крыма на майские праздники закроют.

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