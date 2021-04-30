Крымские власти приостановили стройку в Форосском парке

До 1 июня строители будут консервировать объекты и огораживать каждый из объектов капитального строительства Фото: Архив "КП"

В Форосском парке решили остановить строительство детского спортивного комплекса «Ак Барс» с 1 июня из-за вступления в силу запрета на проведение любых строительных работ, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Стройку приостановили до осени, поэтому до 1 июня строители будут консервировать объекты и огораживать каждый из объектов капитального строительства, а заборы попросту снесут.

Аксенов отметил, что до 1 июня подрядчик должен ликвидировать все нарушения дренажной системы - каптажей, родников и так далее.

- К лету приводим территорию в полный порядок. Форосский парк будет открыт для посещения. Стройка возобновится после выдачи застройщику новых разрешительных документов, - добавил глава республики.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50