В Крыму банда вымогателей сядет в тюрьму

Ранее подсудимые неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Фото: Архив "КП"

Киевский районный суд Симферополя вынес приговор по уголовному делу трем мужчинам за разбойное нападение и вымогательство, сообщил Forpost.

В декабре 2019 года четверо мужчин ворвались в один из гаражей Симферополя и, угрожая ножом, начали избивать молодых людей. Все, что требовали злоумышленники – мобильные телефоны, деньги и прочие ценности – испуганные люди отдали без возражений.

Внушительная сумма награбленного (около 135 тысяч рублей) мужчинам показалось недостаточной: они вывезли жертв на пустырь у Симферопольского авторынка и продолжили вымогать «выручку». Запуганные люди на все согласились. Только после этого злоумышленники оставили их в безлюдном месте и уехали.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчин к 10 годам, 9 годам 6 месяцам и 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание один из осужденных будет в колонии особого режима, двое других – в колонии строгого режима, – отметили в надзорном ведомстве. Одному из осужденных удалось избежать наказания – он скончался до суда.

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