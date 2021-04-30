В Севастополе продлен режим повышенной готовности из-за COVID-19 до 31 мая

Уточняется, что с понедельника больные COVID-19 в легкой или бессимптомной формах смогут лечиться на дому. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В Севастополе режим повышенной готовности из-за коронавируса продлен до 31 мая, сообщил «Крым 24». С соответствующим указом можно ознакомиться на портале Правительства Севастополя.

В торговых центрах и в общественном транспорте по-прежнему нужно носить маски. Всем иностранцам нужно пройти обязательное тестирование и иметь отрицательный результат за 3 дня до прибытия в город-герой. Далее – повторный тест в течение пяти дней со дня прибытия в Севастополь.

Все студенты из других стран также должны пройти ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа после въезда на территорию города. До объявления результатов им нужно находиться на самоизоляции

- Результаты теста следует разместить на портале Госуслуги, – цитирует издание пресс-службу правительства города.

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