Жительница Симферополя выжила после удара топором по голове

Фото: Архив "КП"

В пятницу вечером двое знакомых решили провести время вдвоем. Приятели собрались дома в симферопольской квартире.

Весь вечер мужчина и женщина общались и веселились, но в какой-то момент между ними завязалась ссора. После громких выяснений отношений приятель сначала замахнулся рукой на женщину, а потом взял топор и сильно ударил ее по голове.

Как удалось узнать КП-Крым, бурные выяснения отношений закончились для крымчанки открытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. С проломленным черепом женщину доставили в больницу, но давать показания она отказалась.

Полицейским удалось найти обидчика. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот оружия хороший знакомый пострадавшей. Свою вину он признал. Теперь против него возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ - умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

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