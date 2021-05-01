Погода в Крыму на 1 мая: в центре полуострова тепло до +23°, а на востоке дождь и гроза

На ЮбК переменная облачность и тепло до +20°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 мая на Крымском полуострове, как обещают синоптики, пройдет без опасных метеорологических явлений.

В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, тепло до +20°, юго-западный ветер до 12 метров в секунду.

Погода в Судаке и Феодосии мало чем отличается, от тех курортов, что перечислены выше, но там днем ожидается настоящая майская гроза – дождь и молнии, все как полагается!

Симферополь уже примелькавшуюся переменную облачность и юго-западный ветер до 12 метров в секунду, дополнит жарой – столбик термометра в столице Республики Крым поднимется до +23°.

Вода в Черном море прогрелась до +13°.

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