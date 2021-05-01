На Украине решили на законодательном уровне запретить подачу воды в Крым

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На Украине предложили запретить на законодательном уровне подачу воды в Крым. Соответствующий законопроект зарегистрировала группа депутатов Верховной Рады от фракций партий «Европейская Солидарность», «Голос» и депутатской группы «Доверие».

Кроме того, в документе предлагается внести изменения в украинский закон о создании свободной экономической зоны в Крыму и дополнить законопроект «водным запретом».

- Осуществление поставок воды по Северо-Крымскому каналу к территории СЭЗ «Крым», любой другой забор воды из водных объектов Украины с целью дальнейшей поставки на территорию СЭЗ «Крым» запрещаются до момента окончания режима временной оккупации территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, - говорится в тексте законопроекта.

Напомним, что Северо-Крымский канал, по которому подавалась днепровская вода в Крым, был перекрыт в 2014 году, когда полуостров стал российским регионом. Тогда канал обеспечивал до 90% потребностей крымчан в воде. Сейчас жители полуострова получают воду из подземных источников и водохранилищ. На решение проблем с водой Крыму выделят больше 48 миллиардов рублей из федерального бюджета РФ.

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