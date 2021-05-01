Коронавирус в Крыму: плюс 99 заболевших

Фото: пресс-служба главы РК Сергея Аксенова

За 30 апреля в Крыму зафиксировали 99 человек с коронавирусом. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 5 человек переносят инфекцию бессимптомно, 68 – самостоятельно обратились за медпомощью. Еще 30 ранее контактировали с заболевшими, 1 завез инфекцию из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 3033 человека.

Выздоровели за сутки 148 человек, 37 669 – с начала пандемии.

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