Коронавирус в Крыму: плюс 99 заболевших

Фото: пресс-служба главы РК Сергея Аксенова
За 30 апреля в Крыму зафиксировали 99 человек с коронавирусом. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
По его словам, 5 человек переносят инфекцию бессимптомно, 68 – самостоятельно обратились за медпомощью. Еще 30 ранее контактировали с заболевшими, 1 завез инфекцию из-за рубежа.
За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 3033 человека.
Выздоровели за сутки 148 человек, 37 669 – с начала пандемии.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50