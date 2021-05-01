В МВД не подтвердили избиение учителем школьника школы в Бахчисарайском районе

Фото: сайт МБОУ Угловская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района Республики Крым

В школе Бахчисарайского района исчерпан конфликт между подростком и учителем, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Ранее в соцсетях распространилось видео инцидента в Угловской средней общеобразовательной школе, где учитель агрессивно машет указкой в сторону ученика, при этом самого пострадавшего не видно.

Сотрудники полиции провели проверку. Было установлено, что восьмиклассник на уроке истории вел себя неподобающим образом. На доске он написал оскорбление в адрес учителя.

- Преподаватель, для того, чтобы проучить ученика, замахнулся и дважды ударил пластиковой трубкой по стене рядом с подростком, - пояснили в ведомстве.

Мать ребенка подала письменное заявление в органы внутренних дел. Женщина сообщила, что у нее нет претензий к преподавателю, поскольку сам сын спровоцировал конфликт. Также мать сообщила, что учитель не причинял телесные повреждения ребенку.

Подросток и учитель принесли друг другу извинения.

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