Как будут работать почтовые отделения Крыма в майские праздники

Фото: crimea-post.ru

Почтовые отделения Крыма и Севастополя в майские праздники будут работать по обновленному графику, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Почта Крыма».

Итак, 1 и 2 мая во всех отделениях почтовой связи (ОПС) будут выходные. С 3 по 7 мая все отделения работают в обычном графике, 8 мая предусмотрено сокращение рабочего дня на один час.

Кроме того, выходным будет 9 мая. 10 мая почтовые отделения с семидневкой работают в обычном режиме, остальные ОПС не работают.

11 мая выходной для тех отделений, в которых предусмотрен трех-, четырех- или пятидневный график работы. Остальные ОПС работают по установленному графику. А 12 мая все почтовые отделения будут работать в обычном графике.

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