Крымчанам напомнили, что за ложные сообщения об угрозе терактов можно получить до 700 тысяч рублей штрафа

Фото: Архив "КП"

Согласно Уголовному кодексу РФ, за ложное сообщение об акте терроризма можно получить до 700 тысяч рублей штрафа и до 10 лет лишения свободы, в зависимости от степени нанесенного ущерба. Ответственность за совершение таких преступлений наступает с 14 лет.

В пресс-службе Совета министров РК напомнили, что ложные сообщения о якобы готовящемся взрыве, поджоге и других действиях причиняют серьезный материальный ущерб гражданам и государству в целом, так как на место предполагаемого «теракта» выезжают сотрудники правоохранительных органов, противопожарной службы, скорой помощи, а также срываются графики работы различных учреждений.

Как отмечается в ч 1. статьи 207 УК РФ, при заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей из хулиганских побуждений, можно получить штраф от 200 до 500 тысяч рублей или же максимальное наказание – принудительные работы на 2-3 года.

За преступление, совершенное в отношении объектов соцструктуры или же повлекшее крупный ущерб, хулиган может получить штраф до 700 тысяч рублей или же до 5 лет лишения свободы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50