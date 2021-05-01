Коронавирусные органичения в Крыму продлены до 1 июня

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Коронавирусные ограничения в Крыму продлены до 1 июня. Соответствующие изменения были внесены в указ главы РК Сергея Аксенова.

В Частности, остаются нормы по заполненности зрительных залов кинотеатров и театров на 75%. Также должно быть ограничено число участников в экскурсионных группах. Хостелам запрещено принимать посетителей.

Ресторанам и кафе не запрещено работать, но их владельцы должны дезинфицировать помещения и соблюдать все санитарные нормы, введенные Роспотребнадзором.

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