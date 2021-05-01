Счетная палата Крыма нашла нарушения при тратах бюджетных средств на 3 миллиарда

Фото: Архив "КП"

За минувший год Счетная палата Крыма выявила нарушения в бюджете РК на сумму, превышающую 3 миллиарда рублей.

Как сообщил глава ведомства Анатолий Заиченко, было возбуждено 25 уголовных дел после проверок.

- Всего выявлено 769 нарушений на общую сумму 3 миллиарда 162 миллиона рублей и 94 факта неэффективного использования бюджетных средств в сумме 314 миллионов рублей, – сказал глава Счетной палаты.

По его словам, в основном были выявлены нарушения при формировании и исполнении бюджетов, которые не связаны напрямую с потерями и хищениями. Кроме того, выявлены нарушения во время осуществления госзакупок.

Анатолий Заиченко заявил, что устранено 97% всех нарушений 2020 года на 3 млрд рублей, остальные остаются на контроле.

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