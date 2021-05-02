Погода в Крыму на 2 мая: переменная облачность и тепло до +26°

Весна в разгаре. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 мая на Крымском полуострове, в праздник Православной Пасхи, будет вполне комфортная погода.

В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, тепло до +20°, юго-восточный ветер до 12 метров в секунду.

Погода в Судаке и Феодосии, в точности повторяет ту, что обещают крымские синоптики на ЮБК и в Евпатории.

Как всегда, выделяется Симферополь, где та же переменная облачность, юго-восточный ветер, но вот столбик термометра поднимется до +24°…+26°.

Вода в Черном море не торопится становится теплее, у берегов Крыма не +13°. Купальный сезон открыт пока только для моржей.

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