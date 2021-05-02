Погода в Крыму на 2 мая: переменная облачность и тепло до +26°

Весна в разгаре.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
2 мая на Крымском полуострове, в праздник Православной Пасхи, будет вполне комфортная погода.
В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, тепло до +20°, юго-восточный ветер до 12 метров в секунду.
Погода в Судаке и Феодосии, в точности повторяет ту, что обещают крымские синоптики на ЮБК и в Евпатории.
Как всегда, выделяется Симферополь, где та же переменная облачность, юго-восточный ветер, но вот столбик термометра поднимется до +24°…+26°.
Вода в Черном море не торопится становится теплее, у берегов Крыма не +13°. Купальный сезон открыт пока только для моржей.
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