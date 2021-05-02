Застрял в скале возле церкви: В Крыму спасли туриста

Пострадавшего удалось спасти. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Вечером 1 мая крымским спасателям сообщили, что в районе поселка городского типа Форос около церкви Воскресения Христова молодой человек застрял на скале и не может самостоятельно спуститься вниз.

Храм расположен в очень живописном месте. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- По прибытию на место вызова, спасатели обнаружили пострадавшего на отвесной скале, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Спасатели, несмотря на сложный рельеф местности и темное время суток, сумели помочь незадачливому альпинисту: молодого человека доставили в безопасное место, в помощи врачей она не нуждался.

В спасательной операции было задействовано 7 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.

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