Синоптики назвали время начала купального сезона в Крыму

Пока еще купаться рано. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Столбик термометра в Ялте, Алуште, Евпатории упорно стремится преодолеть отметку в +20°. Обрадованный люд с удовольствие забросил в шкафы куртки и шарфы, и нарядился в майки и платья. Но вот купальники и плавки еще рановато доставать из антресолей.

Когда же можно будет купаться?!

На этот животрепещущий вопрос ответил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

Знаток пообещал, что уже на следующей неделе Черном море у берегов Крыма прогреется до +17°.

Но такие освежающие водные процедуры на большого любителя.

Купальный сезон, по мнению Евгения Тишковца, можно будет открыть лишь во второй декаде мая, когда на полуостров нагрянет теплый воздух из субтропиков.

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