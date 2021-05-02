Крымчанин нашел чужую банковскую карту и опустошил ее

При потере карты, ее лучше сразу заблокировать, обратившись в банк. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В дежурную часть полиции Симферопольского района принесла заявление 24-летней девушка, которая пожаловалась, что с ее банковского счета кто-то украл все деньги. Выяснилось, что пострадавшая обронила свою банковскую карту где-то в Симферополе.

- По подозрению в совершении хищения денежных средств с банковского счета задержан 60-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Крымчанин рассказал, что карту нашел на улице, а затем опустошил счет, оплачивая свои покупки.

На пожилого мужчину завели уголовное дело и взяли подписку о невыезде. По ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) ему грозит лишение свободы до 6 лет.

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