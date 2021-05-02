В Крыму запретили жарить шашлыки и разводить костры

На костры наложили табу.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым, делая ссылку на информацию Крымского гидрометеоцентра, сообщило о том, что 3, 4 и 5 мая в центральных и восточных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность.
МЧС ведет рассылку sms- сообщений.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
На полуострове в связи с высокой пожарной опасностью с 30 апреля установлен особый противопожарный режим, поэтому строго-настрого запрещается:
- гражданам ходить в лес, также ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы;
- разводить костер, включая сжигание мусора, на землях частных жилых домов, садоводческих и огороднических товариществах;
- выжигать сухую траву.
Нарушителям грозит штраф от 2 до 400 тысяч рублей.
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