В Крыму запретили жарить шашлыки и разводить костры

На костры наложили табу. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым, делая ссылку на информацию Крымского гидрометеоцентра, сообщило о том, что 3, 4 и 5 мая в центральных и восточных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность.

МЧС ведет рассылку sms- сообщений. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове в связи с высокой пожарной опасностью с 30 апреля установлен особый противопожарный режим, поэтому строго-настрого запрещается:

- гражданам ходить в лес, также ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы;

- разводить костер, включая сжигание мусора, на землях частных жилых домов, садоводческих и огороднических товариществах;

- выжигать сухую траву.

Нарушителям грозит штраф от 2 до 400 тысяч рублей.

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