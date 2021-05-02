В Крым из Иерусалима доставили Благодатный огонь

Праздничная служба в кафедральном соборе Александра Невского. Фото: Сергей Аксенов/VK

Православные отмечают Светлое Христово Воскресение. На странице главы Республики Крыма Сергея Аксенова появился праздничный пост.

Благодатный огонь доставили из Иерусалима. Фото: Сергей Аксенов/VK

- Благодатный огонь доставлен в кафедральный собор Александра Невского в Симферополе. Эта замечательная традиция для нас очень важна, она наполняет этот светлый день особым смыслом и содержанием, - сообщает руководитель региона.

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