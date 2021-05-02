Скончался президент Всекрымского еврейского конгресса

Ян Борисович Эпштейн. Фото: Сергей Аксенов/VK

Скорбным известием поделился на своей странице в соцсети Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Потрясен печальным известием о преждевременной кончине президента Всекрымского еврейского конгресса, нашего соратника и друга Яна Борисовича Эпштейна. Это невосполнимая утрата для каждого из нас, для всего Крыма, - сообщил руководитель региона, отметив, что усопший был настоящим патриотом Крыма и России.

Сергей Аксенов подчеркнул, что трудно переоценить вклад Конгресса, которым руководил Ян Эпштейн, в развитие Крыма, воссоединившегося с Российской Федерацией. Важную роль организация сыграла и в укреплении межнационального мира в регионе.

Глава Республики Крым принес соболезнования родным и близким усопшего.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50