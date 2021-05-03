В Симферополе 4 мая электричество отключат на 2 улицах

Будет идти ремонт электросетей.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
4 мая в Симферополе частично пропадет свет. В зону «отключки» попадут две улицы столицы региона. В пресс-службе ГУП Республики Крым «Крымэнерго» сообщили, что перебои с подачей тока произойдут из-за капитального ремонта оборудования, который нельзя отложить, потому что важно обеспечить жителей и гостей города стабильным и надежным энергоснабжением.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00 часов
улица. Кудряшова;
улица Генерала Абрамова, 4-16 (четная сторона)
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50