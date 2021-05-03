В Симферополе 4 мая электричество отключат на 2 улицах

Будет идти ремонт электросетей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 мая в Симферополе частично пропадет свет. В зону «отключки» попадут две улицы столицы региона. В пресс-службе ГУП Республики Крым «Крымэнерго» сообщили, что перебои с подачей тока произойдут из-за капитального ремонта оборудования, который нельзя отложить, потому что важно обеспечить жителей и гостей города стабильным и надежным энергоснабжением.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00 часов

улица. Кудряшова;

улица Генерала Абрамова, 4-16 (четная сторона)

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