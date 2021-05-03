Семь человек переносят болезнь без симптомов Фото: "КП" Архив

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 101 случай коронавируса, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Семь человек переносят болезнь без симптомов.

- Из общего количества заболевших 82 выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил Аксенов.

В лабораториях полуострова на новую коронавирусную инфекцию было обследовано 1018 человек. Всего за день количество выздоровевших составило 12 человек, а за весь период - 37 720.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50