В Симферополе снесут 17 незаконных капитальных строений

Фото: Пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе снесут сразу 17 капитальных строений и 112 нестационарных объектов. Как сообщили в пресс-службе администрации города, такое решение приняли на заседании комиссии по сносу незаконно возведенных объектов.

Вместе с капитальными строениями в Симферополе планируют демонтировать гаражи, ворота, навесы, пристройки, металлические конструкции, ограждения и стопперы. Все незаконные объекты выявляют во время плановых рейдов муниципальных и республиканских служб. Сносить все незаконные постройки будут после оформления протоколов и принятия постановлений городской администрацией.

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