Как будет работать общественный транспорт на 9 мая 2021 года в Керчи

Во время репетиций перестанут ходить троллейбусы. Фото: Архив "КП"

В городе-герое во время подготовки к параду на 9 мая будет ограничено движение на центральных дорогах. Весь общественный транспорт будет ходить по временной схеме, сообщил глава керченской администрации Сергей Бороздин.

Он предупредил, что из-за репетиций движение транспорта будет ограничено 3 и 5 мая с 17.00 до 21.00, а 7 мая с 9.00 до 13.00. Автомобили не смогут проехать по улицам Свердлова (от кольца в районе гостиницы «Меридиан»), Кирова (до пересечения с улицей Фурманова), Маршала Еременко (от кольца на автовокзале до улицы Кирова), Карла Маркса (от пересечения с улицей Самойленко до Кирова), Советская (от пересечения с улицей Самойленко до Кирова), Рыбакова (до горы Митридат), Курсантов (от улицы Пирогова) и на перекрестках по улице Рыбакова.

Схема маршрута изменится для автобусов 2, 3, 5, 6, 19, 28. Во время репетиций перестанут ходить троллейбусы.

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