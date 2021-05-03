В Крыму объявили высокую пожароопасность

С 30 апреля перед майскими праздниками в Крыму ввели противопожарный режим Фото: Архив "КП"

В ближайшие три дня на полуострове ожидается высокая пожароопасность, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

- 3-5 мая в центральных и восточных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность, - отмечают в пресс-службе.

Также с 30 апреля перед майскими праздниками в Крыму ввели противопожарный режим, при котором нельзя разжигать костры в лесной местности, жечь мусор и сухую траву на своих придомовых территориях.

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