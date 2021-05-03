Городские фонтаны в Севастополе заработают к 9 мая

Городские фонтаны работают по схеме «замкнутого цикла» Фото: Александра Тимощенко

К 9 мая в Севастополе планируют включить все городские фонтаны, сообщили в пресс-службе правительства города-героя.

Весь май будет продолжаться работа по запуску фонтанов. Всего в городе 23 фонтана.

- Люблю как новые, вроде открытого в прошлом году на площади Ушакова, так и фонтан с фигурами детей в Комсомольском парке. Его также привели в порядок в прошлом году в рамках благоустройства парка. И это его первый сезон после реконструкции, - отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, все городские фонтаны работают по схеме «замкнутого цикла», поэтому вся воды расходуется умеренно и без лишнего расхода.

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