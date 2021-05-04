Погода в Крыму на 4 мая: Вода в Черном море прогрелась до +15°

Уже начинает распускаться сирень. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 мая на полуострове Крымский гидрометцентр обещает переменную облачность, в силе и штормовое предупреждение. В центральных и восточных районах ожидается высокая пожарная опасность, а значит табу на разведение костров и прогулок по лесу в силе.

В Ялте и Алуште тепло +17°…+19°, северо-западный ветер 8-13 метров в секунду.

В Евпатории тепло до +17°, северо-западный ветер 7 -12 метров в секунду.

Погода в Судаке и Феодосии: тепло +16°… +19°, северо-западный ветер 8-13 метров в секунду.

Симферополь чуть убавил жару - днем тепло до +19°, северо-западный ветер 8-13 метров в секунду.

Вода в Черном море у берегов Крыма уже прогрелась до +15°.

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