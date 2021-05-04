«Мамочки мои! Сколько народу!»: 5 фото Ялты в мае 2021

Набережную облюбовали творческие люди. Фото: Алекс Кедми/VK
Майские длинные выходные россияне восприняли, как сигнал отправиться отдыхать на Крымский полуостров.
В Ялте много отдыхающих. Фото: Алекс Кедми/VK
Такие выводы напрашиваются после просмотра фотосета талантливого фотохудожника Алекса Кедми.
В Крыму очень красивые виды. Фото: Алекс Кедми/VK
- Ялта на майских праздниках, - назвал свои снимки фотограф, которые выложил в соцсети.
Можно полюбоваться экзотическими существами. Фото: Алекс Кедми/VK
В кадре самое популярное место для отдыха и прогулок в курортном городе – набережная имени Владимира Ленина.
Отдыхающие не торопятся снимать куртки. Фото: Алекс Кедми/VK
Променадная зона по количеству отдыхающих ничем не уступает летнему сезону.
Пользователи соцсетей высказали свое мнение в комментариях: «Мамочки мои! Сколько народу!»; «Красавица Ялта!»; «Что же летом будет твориться?! Город же не резиновый!».
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