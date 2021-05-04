«Мамочки мои! Сколько народу!»: 5 фото Ялты в мае 2021

Набережную облюбовали творческие люди. Фото: Алекс Кедми/VK

Майские длинные выходные россияне восприняли, как сигнал отправиться отдыхать на Крымский полуостров.

В Ялте много отдыхающих. Фото: Алекс Кедми/VK

Такие выводы напрашиваются после просмотра фотосета талантливого фотохудожника Алекса Кедми.

В Крыму очень красивые виды. Фото: Алекс Кедми/VK

- Ялта на майских праздниках, - назвал свои снимки фотограф, которые выложил в соцсети.

Можно полюбоваться экзотическими существами. Фото: Алекс Кедми/VK

В кадре самое популярное место для отдыха и прогулок в курортном городе – набережная имени Владимира Ленина.

Отдыхающие не торопятся снимать куртки. Фото: Алекс Кедми/VK

Променадная зона по количеству отдыхающих ничем не уступает летнему сезону.

Пользователи соцсетей высказали свое мнение в комментариях: «Мамочки мои! Сколько народу!»; «Красавица Ялта!»; «Что же летом будет твориться?! Город же не резиновый!».

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