В Крыму зарегистрировали еще 98 случаев коронавируса

За сутки от коронавируса выздоровели 58 человек Фото: Архив "КП"

В Крыму за последние сутки выявили 98 заболевших коронавирусом. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, 12 человек переносят болезнь без симптомов.

- Из общего количества заболевших 78 выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа – отметил Аксенов.

За сутки от коронавируса выздоровели 58 человек, а за весь период пандемии – 37 778.

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