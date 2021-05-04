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Общество4 мая 2021 10:23

В Крыму зарегистрировали еще 98 случаев коронавируса

12 человек переносят болезнь без симптомов
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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За сутки от коронавируса выздоровели 58 человек

За сутки от коронавируса выздоровели 58 человек

Фото: Архив "КП"

В Крыму за последние сутки выявили 98 заболевших коронавирусом. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, 12 человек переносят болезнь без симптомов.

- Из общего количества заболевших 78 выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа – отметил Аксенов.

За сутки от коронавируса выздоровели 58 человек, а за весь период пандемии – 37 778.

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