Симферопольца незаметно обокрали во время обеденного перерыва

Вором оказался ранее судимый гражданин без определенного места жительства Фото: Архив "КП"

Житель Симферополя стал жертвой квартирной кражи. Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, у мужчины украли барсетку с деньгами и документами.

Во время обеденного перерыва потерпевший пришел домой. В прихожей на тумбочке он оставил маленькую сумку, в которой находилось 3 тысячи рублей и документы. Уже после обеда, когда нужно было вновь идти на работу, барсетка была полностью пустая.

Вором оказался ранее судимый гражданин без определенного места жительства. Он признался в совершении преступления.

Теперь ему грозит 6 лет лишения свободы по статье 158 – кража совершенная с незаконным проникновением в жилище. На преступника возбуждено уголовное дело.

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