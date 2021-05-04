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Происшествия4 мая 2021 10:51

Симферопольца незаметно обокрали во время обеденного перерыва

Вор украл у мужчины деньги и документы
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Вором оказался ранее судимый гражданин без определенного места жительства

Вором оказался ранее судимый гражданин без определенного места жительства

Фото: Архив "КП"

Житель Симферополя стал жертвой квартирной кражи. Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, у мужчины украли барсетку с деньгами и документами.

Во время обеденного перерыва потерпевший пришел домой. В прихожей на тумбочке он оставил маленькую сумку, в которой находилось 3 тысячи рублей и документы. Уже после обеда, когда нужно было вновь идти на работу, барсетка была полностью пустая.

Вором оказался ранее судимый гражданин без определенного места жительства. Он признался в совершении преступления.

Теперь ему грозит 6 лет лишения свободы по статье 158 – кража совершенная с незаконным проникновением в жилище. На преступника возбуждено уголовное дело.

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Криминал