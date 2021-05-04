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Общество4 мая 2021 11:49

В Севастополе на концерте 9 мая выступит Олег Газманов

Певец станет хедлайнером вечера
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Фото: Олег Газманов / ВК

Фото: Олег Газманов / ВК

На концерте в честь Дня Победы в Севастополе выступит российский певец Олег Газманов, сообщили в пресс-службе правительства города.

Концерт пройдет традиционно на площади Нахимова 9 мая, а хедлайнером вечера станет народный артист России Олег Газманов.

Кроме того, в этот день ожидается выступление ансамбля песни и пляски Черноморского флота, Илья Резника и детского музыкального театра «Маленькая страна», Татьяны Бартковой и других артистов.

Концерт начнется в 17.00, а завершится в 22.00. После него все жители и гости города смогут посмотреть на салют.

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