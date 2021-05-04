В ГИБДД Крыма назвали, на каких дорогах будут находиться камеры

Новые места для размещения мобильных станций сотрудники ГИБДД выбрали после анализа аварийности на дорогах полуострова Фото: Архив "КП"

На этой неделе в Крыму установят мобильные комплексы фиксации ПДД, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Новые места для размещения мобильных станций сотрудники ГИБДД выбрали после анализа аварийности на дорогах полуострова.

Больше всего комплексов «Кордон – М» будет расположено на дорогах крымской столицы и Симферопольского района. Их всего будет 16. Ф районе Феодосии установят 9 комплексов, в Первомайском районе -8, в Судаке - 6, в Сакском ,Белогорском, Кировском, Ленинском и Черноморском районах, а также в Ялте – по 5.

В Евпатории, Бахчисарае на дорогах установят по 4 мобильных пункта, и три камеры установят в Красногвардейском районе.

Также в пресс-службе ГИБДД озвучили маршруты движения экипажей с комплексом «Паркон», который будет фиксировать все нарушения правил парковки. Их разместят по следующим адресам.

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