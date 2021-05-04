Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 мая 2021 12:45

В ГИБДД Крыма назвали, на каких дорогах будут находиться камеры

Комплексы появятся уже на этой неделе
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
КомментироватьОставить комментарий
Новые места для размещения мобильных станций сотрудники ГИБДД выбрали после анализа аварийности на дорогах полуострова

Новые места для размещения мобильных станций сотрудники ГИБДД выбрали после анализа аварийности на дорогах полуострова

Фото: Архив "КП"

На этой неделе в Крыму установят мобильные комплексы фиксации ПДД, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Новые места для размещения мобильных станций сотрудники ГИБДД выбрали после анализа аварийности на дорогах полуострова.

Больше всего комплексов «Кордон – М» будет расположено на дорогах крымской столицы и Симферопольского района. Их всего будет 16. Ф районе Феодосии установят 9 комплексов, в Первомайском районе -8, в Судаке - 6, в Сакском ,Белогорском, Кировском, Ленинском и Черноморском районах, а также в Ялте – по 5.

В Евпатории, Бахчисарае на дорогах установят по 4 мобильных пункта, и три камеры установят в Красногвардейском районе.

Также в пресс-службе ГИБДД озвучили маршруты движения экипажей с комплексом «Паркон», который будет фиксировать все нарушения правил парковки. Их разместят по следующим адресам.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50