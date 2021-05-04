На трассе «Таврида» ко Дню Победы появится новый арт-объект

Проект был реализован арт-кластером вместе с Министерством транспорта России. Фото: Desarte 365

На трассе «Таврида» ко Дню Победы установят новый арт-объект в виде огромного изображения советского корабля, сообщили в пресс-службе Центра развития культурных инициатив.

Тематическое изображение по мотивам картины «Гвардейский тральщик «Защитник Т-411» Вячеслава Овчинникова будут делать художники команды Desarte 365. Новый мурал станет продолжением стрит-арта, который выполнили художники в прошлом году во время фестиваля «Таврида АРТ». Проект был реализован арт-кластером вместе с Министерством транспорта России и Федеральным дорожным агентством «Росавтодор».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50