В аэропорту Симферополя приняли миллионного пассажира в этом году

В этот же период в 2019 году пассажиропоток в аэропорту составлял на 100 тысяч меньше Фото: Архив "КП"

В Международном аэропорту Симферополя обслужили миллионного пассажира в этом году, сообщили в пресс-службе воздушной гавани полуострова.

- Международный аэропорт Симферополь обслужил 1 млн человек с начала этого года. Показатель в миллион принятых и отправленных пассажиров был зафиксирован на неделю раньше, чем в доковидный 2019 год, - отметили в пресс-службе.

В этот же период в 2019 году пассажиропоток в аэропорту составлял на 100 тысяч меньше.

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