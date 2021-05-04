Зеленский заявил о войне в Европе из-за возвращения Крыма

Фото: официальная страница Владимира Зеленского

Возвращение Крыма в состав России послужили причиной для Войны в Европе. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский на саммите с лидерами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Трансляция выступления была на странице офиса президента в Facebook.

Он поблагодарил за внимание и поддержку незалежной и отметил, что очень важно, чтобы весь народ был вместе. Он также отметил, что российские власти используют агрессию НАТО в качестве предлога для того, чтоб разместить больше военной техники около российских границ.

- Выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это, - подчеркнул президент.

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